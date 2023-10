Due nuovi siti da bonificare. Preoccupazione nel comitato: "Non siamo mai stati informati"

Sembra che ci siano due nuovi siti da bonificare fra Montignoso e Pietrasanta vicino al Lago di Porta e il comitato dei cittadini contro la discarica ex Cava Fornace è preoccupato. Fa riferimento a una richiesta inoltrata dalla Regione che chiede inoltre di esaminare entità e causa dell’inserimento dei siti con codici specifici ‘Discarica Lago di Porta’ fra i due comuni all’interno del Sisbon. Codici che in realtà si trovano già all’interno dell’anagrafe: per Montignoso fa riferimento a un iter chiuso con necessità di conservare una memoria ‘storica’. Per quanto riguarda Pietrasanta, invece, sarebbe l’attivazione di un nuovo iter, per una fattispecie antecedente alla normativa del 1999, con necessità di ripristino ambientale. A giudicare dalla data, quindi, qualcosa di molto antecedente anche alla discarica ex Cava Fornace ma a ogni modo queste novità non lasciano dormire sogni tranquilli ai rappresentanti del Comitato.

"Siamo molto preoccupati benché non sia chiaro dove sono esattamente e da quali materiali rifiuti inquinanti siano contaminati. Siamo preoccupati perché di questi siti non siamo mai stati informati né da Arpat, né dai Comuni interessati. Temiamo che qualunque siano i pericoli a cui siamo esposti, questi non saranno mai eliminati. Ci chiediamo perché veniamo a conoscenza solo ora di queste 2 aree da bonificare oltre che esterrefatti che anche nella recente Commissione di Controllo del Comune di Montignoso, che si è occupata proprio delle richieste avanzate dalla Regione al gestore, non sia stata fatta parola delle bonifiche". Si tratterebbe di "ulteriori valutazioni anche sulla rete di drenaggio delle acque meteoriche e del percolato oltre che sul collettore fognario e approfondimenti sulla questione inerente all’impermeabilizzazione dell’area componente" oltre che sulla stabilità dei versanti di discarica e "la presenza di valori di concentrazione superiori al limite della normativa vigente per i parametri triclorometano e solfati".

Richieste che rientrano nell’ambito della procedura di Paur richiesta da Programma ambiente apuane per continuare a riempire ex Cava Fornace. Iter che la Regione ha allargato alla partecipazione dei cittadini tramite l’inchiesta pubblica e su questo fronte il Comitato attende di essere convocato per la scelta del commissario da nominare di parte ‘pubblica’ e conclude: "L’inchiesta pubblica non potrà che confermare che la discarica di Cava Fornace deve essere chiusa e bonificata, perché in quell’area, come diciamo da oltre 16 anni, per i rischi idrogeologici e sismici, per la vicinanza a fonti d’acqua, per la presenza del Lago di Porta, per la prossimità a centri abitati, non può stare un’ industria insalubre di primo grado".