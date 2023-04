Due morti misteriose Chiesta la riapertura del fascicolo in Procura sui gialli satanici

di Natalino Benacci

Colpo di scena nel giallo dei due giovani, residenti in provincia di Pavia, trovati morti nella seconda metà degli anni Novanta, nei boschi vicino al Passo della Cisa. Il cadavere di Fabio Rapalli, 31enne imprenditore pavese residente a Montù Beccaria, fu trovato con un cappio al collo il 7 settembre del 1996, quattro mesi dopo la misteriosa scomparsa: si era allontanato da casa in moto e non si erano trovate più tracce di lui. Roberto Bossi, un autotrasportatore residente a Castel San Giovanni, paese vicino a Montù Beccaria, morì nella stessa zona due anni dopo, il 25 novembre 1998. Quesi due casi, in un primo momento archiviati come suicidi e mai risolti, potrebbero essere riaperti.

La morte di Roberto Bossi sembrava fosse stata auto provocata attraverso l’ingestione di soda caustica, ma dietro c’era qualcosa di più. Le indagini avevano infatti consentito di trovare le tracce di una militanza esoterica comune con Fabio Rapalli. La soluzione del duplice omicidio nel segno di Satana, dopo 27 anni è ora affidata al processo nei confronti degli adepti alla “Setta delle Bestie” in fase di svolgimento in Corte d’Assise a Novara in cui sono imputate 26 persone che, secondo l’accusa, avrebbero operato sin dal 1990. Per Claudio Ghini, investigatore privato titolare di Stradella in provincia di Pavia che ha seguito dall’inizio il duplice caso, la Setta delle Bestie ha avuto la disponibilità di un edificio nella frazione Costa Montefedele di Montù Beccaria, la zona di residenza dei due morti, ed è possibile che tra il centinaio di testimonanze previste al processo, saltino fuori anche i rapporti della setta con Rapalli e Bossi.

Nei giorni scorsi l’investigatore ha depositato alla Procura della Repubblica di Massa un rapporto con tutte le attività investigative svolte per circa quindici anni sull’omicidio di Rapalli, prima come sottufficiale nei carabinieri e poi su incarico dei familiari, che ha integrato con nuovi spunti ed osservazioni investigative affinché possa essere vagliato per una eventuale riapertura delle indagini volte ad accertare se tra i due fatti vi siano connessioni. Già durante le indagini iniziali erano emersi indizi che avevano fatto pensare ad un legame tra la morte di Fabio Rapalli e quella di Roberto Bossi. Del primo era stato ritrovato il cadavere mummificato, con la testa staccata dal corpo. In terra erano state lasciate due candele, un coltello da cucina piantato nel terreno e un cappio tagliato. Elementi che avevano fatto pensare ad un rito di magia nera.

La famiglia Rapalli infatti aveva subito contestato l’ipotesi del suicidio e ad avvallare il mistero di quella morte c’era la moto di Fabio che non si era ritrovata. L’Aprilia 125 era stata cercata a lungo nei boschi vicino alla statale della Cisa anche dagli operai dell’impresa Rapalli, ma era saltata fuori solo due mesi dopo, ritrovata dai carabinieri nella stessa zona. Era apparso chiaro che il mezzo era stato riportato in un momento successivo al ritrovamento del cadavere per depistare le indagini.

La morte di Roberto Bossi, causata da ingestione di soda caustica, due anni dopo, nello stesso luogo e la comune area di residenza avevano confermato le ipotesi che dietro quelle morti ci potesse essere la mano dei satanisti. Per gli inquirenti dapprima un caso di omicidio, rubricato successivamente come "istigazione al suicidio". Del caso si è occupata più volte anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. La Procura di Massa aveva passato il thriller ai colleghi di Busto Arsizio che stavano approfondendo il complicato mosaico e le possibili connessioni tra i diversi gruppi legati al mondo dell’occulto.

L’ipotesi di una relazione tra l’attività esoterica delle ‘Bestie di Satana’ nell’hinterland milanese e di altri gruppi che stavano probabilmente dietro morti misteriose e profanazioni di tombe nelle province di Legnano, Voghera, Pavia era una linea investigativa unitaria che avrebbe potuto portare a clamorosi risultati e anche a far luce sulle morti di Fabio Rapalli e Roberto Bossi al Passo della Cisa. Le indagini non avevano fatto passi avanti e alla fine si erano fermate. Nessuno sbocco investigativo è stato in grado di riaprire la caccia ai satanisti-killer.

L’investigatore Ghini invita chi sa qualcosa della morte di Rapalli e Bossi a collaborare con la Procura di Massa. "Senza timori di subire provvedimenti giudiziari a proprio carico perchèIl reato di favoreggiamento personale è prescritto. Si può fare anche con uno scritto anonimo da inviare alla procura o anche a “Ghini Investigazioni” che provvederà al successivo inoltro agli uffici giudiziari massesi".