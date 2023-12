Due maxi cantieri a Villafranca. Altre aule per il liceo scientifico e una struttura polifunzionale

È di nuovo tempo di grandi opere a Villafranca. Sono due gli imponenti cantieri aperti in questi giorni nel Comune e che saranno di grande impatto per il comprensorio lunigianese. Un primo cantiere riguarda la realizzazione del quinto e ultimo lotto del liceo scientifico, il secondo la creazione di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia nella ex scuola elementare di via Dante Alighieri. "Due interventi molto importanti - dice il sindaco Filippo Bellesi - che segneranno il futuro sviluppo di Villafranca. Si parla innanzitutto di un futuro scolastico – commenta Bellesi – con il più grande complesso di istruzione secondaria di secondo grado del territorio e che sarà al centro delle politiche scolastiche dei prossimi anni". Con il quinto lotto di lavori verrà realizzato il completamento dell’ultima parte, ancora mancante, del moderno edificio di via San Francesco con la creazione di ulteriori aule e spazi didattici che potranno essere messi a disposizione presumibilmente con l’inizio del prossimo anno scolastico. Un investimento di circa 1 milione e 300 mila che si va ad aggiungere alle altre cifre a sei zeri investite per realizzare i precedenti lotti, a partire dal 2015, per un totale di oltre 8 milioni di fondi Ministeriali. Ulteriore sforzo è quello destinato alla palestra per il liceo Da-Vinci – Istituto Pacinotti, che verrà associata alla palestra esistente, per l’importo di 1 milione 182 mila 300 euro di fondi intercettati dall’ente. Cantieri aperti anche per la realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia nella ex scuola elementare in via Dante Alighieri.

Un intervento finanziato con fondi Pnrr: "Questo progetto – spiega – era stato escluso in un primo momento dal finanziamento, con motivazioni a nostro giudizio infondate. Abbiamo fatto ricorso al Tar che ci ha dato ragione e il progetto non solo è stato ammesso ma interamente finanziato. Un impegno che ha visto la sinergia di tutta l’amministrazione con gli uffici tecnici comunali". Con questo intervento si va a valorizzare tutta un’area urbanizzata nel capoluogo di Villafranca con la presenza di un centro polifunzionale a vocazione socio-sanitaria per le famiglie, con uffici, ambulatori, laboratori e servizi che il sindaco Bellesi conta di condividere con la Società della Salute. "Dispiace per la demolizione del vecchio edificio che ospitava le scuole elementari in cui sono passate decine di generazioni, però l’edificio era ormai fatiscente". Bellesi parla di ’miracolo villafranchese’: "Questa amministrazione si è mossa nonostante le note difficoltà di bilancio, per un dissesto ereditato e un piano di rientro che scadrà nel 2025, in modo da intercettare così tanti milioni da rappresentare un unicum nel panorama locale. Comune, palestra, biblioteca, parchi, centro polivalente: sono opere visibili: milioni di euro".

Michela Carlotti