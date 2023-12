Due ingegneri elettrici per l’azienda sanitaria

L’azienda socio sanitaria ligure 5 della Spezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettrico a tempo indeterminato. Richiesta laurea in ingegneria elettrica, dell’automazione o titoli equipollenti. La commissione esaminatrice sottoporrà i candidati a una prova scritta con quesiti a risposta sintetica, e prova orale con verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. Fra gli argomenti d’esame conoscenza principali procedure per la scelta degli operatori economici per l’affidamento di esecuzione di lavori, normativa di prevenzione incendi per strutture destinate a ospedali e ambulatori. Domande entro il 27 dicembre sul portale https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it. Per altre informazioni, contattare l’ente dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 al numero 0187 533543. Il testo integrale del bando di concorso si trova sul sito www.asl.5.liguria.it