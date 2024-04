Due incidenti sul lavoro nel giorno dello sciopero

di Alfredo Marchetti

Ha veramente un gusto amaro lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil, proprio sulla sicurezza sul lavoro. Mentre i rappresentanti dei lavoratori manifestavano davanti a palazzo Ducale, prima di essere ricevuto dal prefetto Guido Aprea, due dipendenti del marmo si ferivano, fortunatamente non in maniera grave. Il primo è successo nel bacino di Colonnata: il cavatore ha riportato una distorsione della caviglia ed è stato portato a valle al fine di prestargli le cure. Un altro incidente sul lavoro è avvenuto invece a Massa, questa volta in un’azienda che lavora il marmo e i graniti.

Il dipendente, di 42 anni, si sarebbe schiacciato una mano con una lastra di granito mentre stava lavorando nel piazzale. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sul posto è intervenuta la Medicina del lavoro, per comprendere con chiarezza cosa ha provocato l’incidente. I due sono stati portati al Noa in codice giallo.

Molte le richieste dei sindacati, da maggiore formazione alla patente a punti per le imprese. Interessante però un passaggio del volantino: "Chiediamo di inserire nei programmi scolastici,

almeno a partire dalle scuole superiori di ogni tipo, la materia della salute e sicurezza sul lavoro. Chi è a scuola o all’Università sarà nel mondo del lavoro domani. Devono comprendere che la salute e la sicurezza sul lavoro non sono questioni meramente burocratiche, ma di prevenzione e protezione, per sé e per gli altri. Chiediamo che tra le condizioni minime, per le imprese iscritte al registro nazionale per l’alternanza, che debbano essere inserite anche l’applicazione dei Ccnl stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del Rls aziendale o del Rlst. Per garantire agli studenti e alle studentesse, impegnati nei Pcto, un’adeguata presa in carico, in sicurezza. Riguardo alla tutela assicurativa degli studenti e delle studentesse nei Pcto, occorre che questa sia estesa anche agli infortuni in itinere".