Due giovani si perdono Salvati da Soccorso alpino

Ore di paura per due escursionisti di Massa (classe 1998 e 1999) in difficoltà nel gruppo del monte Sumbra. I due giovani, assolutamente non attrezzati per un’escursione invernale, avevano attaccato il sentiero 144 per fare il percorso ad anello del monte Fiocca. Giunti in zona “Prati di Romecchio” si sono bloccati a causa della neve, a tratti ghiacciata. I tecnici dl Soccorso Alpino con sede a Querceta li hanno localizzati e raggiunti. Poi gli escursionisti sono stati riaccompagnati “in salvo” fino al Passo Sella. E a proposito del Soccorso Alpino, sul monte Corchia due donne, in discesa con il cane dal sentiero dalle Voltoline, hanno sbagliato sentiero finendo in una zona impervia all’ingresso della “buca del serpente”, uno dei percorsi speleologici dell’Antro del Corchia. Ad un tratto l’animale si è pericolosamente bloccato su una cengia esposta. All’arrivo dei soccorritori il cane è riuscito a raggiungere le escursioniste poi uomini e donne del Soccorso Alpino hanno portato tutti in salvo.