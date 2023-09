Due giorni a Massa Carrara per conoscere la Scuola Diocesana di Formazione Teologica

Oggi e domani Giornata di promozione della scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, intitolata a “San Francesco Fogolla”, che si pone come punto di riferimento per la preparazione e formazione dei fedeli e degli operatori pastorali delle parrocchie e di coloro che desiderano fare un cammino di crescita nella fede. La scuola inoltre intende costituire un’occasione e un luogo di crescita integrale, umana, cristiana e teologica, in dialogo con la cultura contemporanea. Lo scorso luglio il vescovo Mario Vaccari ha assunto il ruolo di preside, rinnovando anche il consiglio di presidenza. Mentre in vista dell’apertura delle lezioni nel nuovo anno accademico 2023-2024 ha indirizzato una lettera alle parrocchie perché venga letta a margine delle messe di oggi e domani, in occasione della Giornata di promozione della scuola di formazione teologica.

"La Scuola - scrive il vescovo - svolge da anni un prezioso lavoro di approfondimento e di divulgazione dei contenuti della fede cristiana, che vengono trasmessi dai docenti agli studenti che hanno frequentato le lezioni. Assumendo la presidenza della scuola è nostra intenzione migliorare questo servizio che la diocesi offre, andando ad approfondire i linguaggi, le tecniche e le modalità più appropriate per comunicare il Vangelo oggi, per una ricaduta pratica nella vita delle comunità. Il mio invito dunque è quello di iscrivervi, non solo catechisti o chi svolga un incarico in parrocchia, ma chiunque, in modo da approfondire il cammino di fede nel Signore e aiutare la propria comunità parrocchiale a crescere". Per l’anno accademico 2023-2024 è previsto che ci siano due sedi di svolgimento delle lezioni: la sede di Avenza (parrocchia di Maria Ss. Mediatrice) con inizio martedì 10 ottobre, orario 19-22.15. E in Lunigiana, luogo da definire in base alle iscrizioni, con inizio mercoledì 11 ottobre orario 19-22.15. Per info contattare via mail [email protected] o cliccare su www.massacarrara.chiesacattolica.it.