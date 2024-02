Due escursionisti rimangono bloccati sulla Tambura. Recuperati dal Pegaso 2 e riportati al Cinquale

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana stanno intervenuti ieri pomeriggio per due escursionisti bloccati vicino alla vetta del Monte Tambura. I due erano bloccati sulla cresta a causa del ghiaccio. Sul posto una squadra della Stazione di Lucca e anche una di Massa. In contemporanea si è avvicinato l’elisoccorso Pegaso2 da Grosseto.

In tarda serata si è concluso l’intervento di recupero dei due escursionisti bloccati. I due sono stati recuperati dall’elisoccorso Pegaso2, tramite verricello. Una volta imbarcati sono stati portati fino alla base a Cinquale. Sast ricorda "l’estrema importanza di studiare con cura le uscite; dalla durata, alla difficoltà, fino all’attrezzatura necessaria per non trovarsi impreparati in caso di necessità".