Due eroi apuani narrati da Maria Mattei e da Valdo Spini

Erminia Orsi e Jacopo Lombardini saranno i protagonisti delll’incontro sul giorno della Memoria in programma per domani a Spazio Alber1ca. I due personaggi saranno raccontati da Maria Mattei e da Valdo Spini. Jacopo Lombardini fu un partigiano, predicatore e educatore protestante e della comunità protestante carrarese. Mentre la giovane carrarese Erminia Orsi si occupò di accompagnare in treno centinaia di persone da Marsiglia fino al villaggio montano di Chambon sur Lignon. Mattei e Spini ricostruiranno la storia di questi storici personaggi, ripercorrendone le tappe più salienti e raccontando gli episodi più importanti della loro vita eroica che salvò dal martirio numerose persone.