Due dietisti per il Comune a tempo indeterminato

Il Comune di Genova ha bandito un concorso per 2 dietisti, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Opereranno nelle strutture comunali preposte all’erogazione del servizio ristorazione sul territorio, gli uffici territoriali e centrali del servizio di ristorazione scolastica, le cucine scolastiche gestite con personale comunale, le cucine e i centri produzione pasti gestiti dalle Imprese affidatarie del servizio, controllando la qualità del servizio, l’applicazione delle norme, predisporre menù e diete sanitarie a seguito di prescrizione medica e verifica degli aspetti nutrizionali. E’ richiesta l’iscrizione all’ordine professionale. L’amministrazione si riserva la facoltà di espletare una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie d’esame o test di tipo psico-attitudinale. La prova preselettiva potrà anche svolgersi in modalità telematica. Domande entro il 19 gennaio sul portale InPa.