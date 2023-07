Due chitarre nel nome di Segovia Masini e Costantino in concerto

MASSA

Grande musica a Marina questa sera per l’avvio del 21esimo “Festival Internazionale della chitarra di Massa, Segovia 130“. L’evento quest’anno è dedicato ai 130 anni dalla nascita del primo grande chitarrista del Novecento, lo spagnolo Andrès Segovia, e la rassegna avrà inizio col duo Masini-Costantino alle chitarre col programma “Italian style“ in un percorso dall’Ottocento ai nostri giorni sia con brani originali, che trascrizioni d’epoca e contemporanee tra ritmi di danza, temi d’opera, temi sinfonici e di musica da film.

L’inizio è alle 21.15 all’Auditorium della chiesa di San Giuseppe Vecchio, ingresso libero. Si proseguirà con i concerti della chitarrista Lisa Pastine, in un recital solistico, e del duo Brunini-Atzori alle chitarre. Il repertorio spazierà dalle ’Polonesi Concertanti’ di Giuliani alla ’Fantasia’ su alcuni temi del Rigoletto di Verdi composta e adattata per due chitarre nell’800 dallo spagnolo Arcas, dal primo movimento della London Symphony di Haydn arrangiata per duo sempre nell’800 dal napoletano Carulli, passando al Novecento col ’Preludio e Fuga’ originale per duo di Castelnuovo-Tedesco, compositore e docente fiorentino ebreo famoso nel mondo e molto amico di Andrès Segovia, passando poi da un omaggio ai 100 anni dalla nascita del chitarrista, compositore romano, e storico docente del Conservatorio Santa Cecilia, Mario Gangi, fino a celebri temi di Ennio Morricone. Roberto Masini e Simona Costantino, dopo i primi studi musicali iniziati a Massa con il maestro Davide Sacchetti, proseguono la loro formazione prima con il maestro Becherucci al Conservatorio di La Spezia e poi col maestro Cucchi all’Istituto musicale Mascagni di Livorno dove terminano gli studi accademici. La loro passione per la musica di Astor Piazzolla e per la musica del Sud America li porta a trascrivere per due chitarre numerose pagine di composizioni nate per diversi organici strumentali, creando un repertorio originale per duo chitarristico. Le loro trascrizioni ed esecuzioni delle musiche del compositore argentino hanno ricevuto consensi. Oltre all’attività concertistica hanno un costante impegno in quella didattica ad esempio alla scuola media a orientamento musicale “Pellegrini” di Massarosa e al liceo musicale “Palma” di Masssa. Per info 3471761981 e su Facebook sui siti del Festival Internazionale della chitarra di Massa e del Duo Masini-Costantino classical guitar.