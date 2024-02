Due capoluoghi? No, Comune unico. Il Centro De Gasperi torna alla carica

I due capoluoghi di provincia costano, serve un Comune unico: Apuania. Lo sostiene il Centro studi De Gasperi, per voce del presidente Luciano Faenzi, che torna ad avanzare la proposta di uno stesso Comune, Apuania appunto, come nel 1938 fece Mussolini. Smorza l’entusiasmo il presidente Faenzi sui due capoluoghi di provincia visto "quanto costerà alla comunità l’operazione – scrive in una nota –. Al sindaco Persiani per Massa e alla sindaca Arrighi per Carrara ora vanno 9mila 660 euro lordi al mese. Poi, a cascata, quelli della giunta e del presidente del consiglio. Il vice prenderà il 75% del sindaco, ossia 7mila 245 euro; gli altri 8 assessori 5mila 796 euro lordi mensili e lo stesso vale anche per il presidente del consiglio. Se una cosa certa si può dire è che se prima c’era campanilismo a dividere i due Comuni, tanto da affossare la proposta di Comune unico avanzata proprio dal Centro studi De Gasperi, ora, al di là dei comprensibili peana dei cittadini di Carrara, è presumibile che la storica ruggine che da sempre separa i due Comuni diventerà ancora più spessa".

"L’unione di Massa, Carrara e Montignoso (con il nome di Apuania) – sottolinea il Centro studi De Gasperi – avrebbe avuto un solo sindaco e 40 consiglieri garantendosi comunque tutte quelle prerogative ora sbandierate per i due co-capoluoghi. Oltre al risparmio dei costi politici, poi, non sarebbero stati pochi anche altri benefici. Adesso una superficie di circa 182 km quadrati e 136mila abitanti sarà governata da 3 sindaci, 23 assessori e 80 consiglieri. E pensare che solo poco tempo fa un sondaggio online circa l’ipotesi del Comune unico evidenziò un 75,21% di favorevoli. Di solito si dice: ‘vox populi, vox dei’. Il problema maggiore, allora, era convincere la politica, che sembra non digerire la cosa. Chissà, forse è proprio quello che voleva, che si rimanesse divisi visto che ‘divide et impera’. C’è forse la paura di perdere posti di potere ben remunerati?".

Poi c’è la questione del traforo della Foce "che il sindaco Persiani ha ribadito durante la celebrazione del centenario di Liliano Mandorli – prosegue Faenzi – con testuali parole: ‘il traforo della Foce rappresenta proprio quella che manca tra Massa e Carrara. Come amministrazione lo porteremo in consiglio comunale, inserendolo nella pianificazione e portando il progetto all’interno del piano strutturale che a breve sarà attivato. Quando il consiglio adotterà questo strumento, esso avrà valore per tutti gli enti che lo riceveranno. Sarà lo strumento in più che agevolerà il collegamento fra le due città, sia in senso fisico, che per un dialogo costruttivo, mostrando la volontà di non dividersi".