Due balneari davanti al gup

Il Comune ci ha voluto vedere chiaro sulle domande presentate per una concessione balneare dell’amministrazione comunale e ha mandato tutto il Procura.

Si erano presentati in cinque per la concessione comunale di uno stabilimento balneare a Marina di Massa. Peccato che, da quanto risultava dalle domande arrivate a palazzo civico, due su cinque erano di una coppia, marito e moglie, orginari di Spezia. Proprio perché la cosa era presumibilmente insolita, il dirigente che ha visto le domande, ha pensato bene di far intervenire la Procura, che ha iscritto nel registro delle notizie di reato le due persone, con l’ipotesi di turbativa d’asta. Al termine delle indagini la Procura ha richiesto al gip il rinvio a giudizio e ora l’udienza preliminare per i due imputati è fissata al 4 maggio.