Due Alpini lunigianesi premiati "Persone vicine alla comunità Uomini di cui siamo orgogliosi"

Emozionante cerimonia domenica scorsa per l’attribuzione del premio ’Alpino dell’anno’ da parte della Sezione ANA di Savona, 48° Edizione. Il riconoscimento a livello nazionale è conferito a due appartenenti al Corpo, uno ’in armi’ cioè in servizio e l’altro in congedo: persone che si siano distinte per atti di coraggio, solidarietà o nell’interesse della comunità in cui vivono e operano, sia fra le file delle Penne Nere. Ogni anno la Sezione ANA savonese, sceglie una località diversa sul territorio provinciale dove svolgere l’evento; quest’anno la scelta è ricaduta su Bardineto, grossa borgata dell’entroterra. E’ qui che , alla presenza del Prefetto, dottor Gullotti e delle più alte autorità civili e militari di Savona, è avvenuta la premiazione del sergente maggiore Jacopo Pinelli di Fivizzano, in forza al 2° Reggimento della Brigata Taurinense che, 2 anni fa, aveva soccorso e salvato in autostrada un automobilista coinvolto in un grave incidente e di Daniele Guenzi, Alpino in congedo, originario di Comano, presidente della Sezione ANA di Francia a cui si deve il merito di aver riqualificato il Cimitero Militare della città di Soupir dove sono conservati i resti dei soldati italiani morti in territorio francese. Alla cerimonia, erano presenti con il labaro comunale il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, gli assessori: Giovanna Gia e Francesca Nobili. "E’ un onore premiare due Alpini della nostra terra, persone - ha detto Giannetti - che hanno manifestato un alto senso di solidarietà e responsabilità verso il prossimo". "E’ la prima volta in assoluto, in 48 anni, che il premio - ha aggiunto Piergiorgio Belloni a nome degli Alpini di Fivizzano - viene assegnato a due alpini della stessa provincia. Due lunigianesi di cui andiamo fieri". Da sottolineare infine che il sergente maggiore Jacopo Pinelli è figlio dell’assessore alla Cultura Francesca Nobili, che era presente alla cerimonia in veste istituzionale.

Roberto Oligeri