Droga trovata nell’auto per oltre 15mila dosi Giovane condannato a un anno e 4 mesi

I carabinieri della compagnia di Sarzana lo avevano fermato lo scorso 25 ottobre con oltre un chilo e sei etti di hashish nell’auto. Lo stupefacente era suddiviso in quindici panetti, occultati all’interno della vettura, ma che i militari dell’Arma avevano trovato e sequestrato. Un quantitativo di droga che, una volta suddiviso, avrebbe permesso di ricavare la bellezza di 15.877 dosi singole, come risulta agli atti del processo. Il giovane che era alla guida dell’auto fermata a Luni, Samuele Paladini, 22 anni, nativo di Sarzana ma residente a Carrara, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E due giorni dopo, il giudice disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Carrara, con braccialetto elettronico. La notizia non era mai stata diffusa ad ottobre, nell’immediatezza dell’arresto, la si è appresa dalla condanna che il giovane ha ricevuto nei giorni scorsi in tribunale, in seguito alla richiesta di giudizio immediato da parte della procura.

Paladini, che si trovava ancora ai domiciliari con braccialetto elettronico, difeso dal legale di fiducia Luca Lattanzi, ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione e una multa di 2800 euro. La sentenza è stata pronunciata dal giudice delle indagini preliminari Fabrizio Garofalo, che ha anche disposto la confisca e la distruzione della droga sequestrata. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena base di 3 anni e 6mila euro di multa, diminuita per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante a 2 anni di reclusione e 4200 euro di multa, ridotta infine per il rito a un anno e quattro mesi e 2800 euro di multa. A Paladini il giudice ha ritenuto però di revocare la sospensione condizionale della pena, concessa dal tribunale di Massa il 22 dicembre 2018 per altro procedimento, tenuto conto che nel periodo di esperimento veniva commesso un delitto per il quale viene applicata la pena detentiva. Il giovane dovrà scontare anche la condanna ad un anno, pena residua del precedente procedimento, oltre all’anno e quattro mesi per la detenzione a fini di spaccio dei quindici panetti.

Massimo Benedetti