Droga portata in carcere, tre condanne

La droga veniva occultata dentro prodotti di igiene personale che venivano consegnati al detenuto. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Fabrizio Garofalo ha condannato a un anno di reclusione, con il rito abbreviato, Yassine Erroum, 32 anni, marocchino, già condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della moglie, la 25enne Alessandra Piga, avvenuto il 12 giugno 2021 nell’abitazione di Castelnuovo Magra dove la coppia viveva assieme al figlio di 24 mesi. Un anno anche per Tairi Majid, nordafricano residente a Carrara, che aveva fornito la droga da far entrare nel penitenziario. Otto mesi invece per Martina Pellegrinelli, 33 anni di Carrara, che aveva escogitato un metodo ingegnoso per consegnare la droga nel carcere di Villa Andreino al suo compagno Yassine Erroum: pacchi di creme e lozioni al cui interno erano stati nascosti panetti di hashish e cocaina. Tutti e tre, difesi dall’avvocato di fiducia Riccardo Balatri, hanno scelto il rito abbreviato, potendo così usufruire dello sconto di un terzo della pena. Il pm Alessandra Conforti aveva chiesto condanne ancora più severe. I fatti risalgono al periodo tra il 20 gennaio e il 4 aprile dell’anno scorso. Yassine Erroum aveva ricevuto in carcere un telefonino. E’ con quello che avrebbe comunicato con la Pellegrinelli che, credendo di non essere monitorata dagli inquirenti, ha pure pubblicato alcune storie del compagno sui social network. Anche da dietro le sbarre, Erroum riusciva in qualche modo a comunicare con l’esterno e a fare arrivare le proprie richieste alla compagna che, a sua volta, aveva trovato il modo di esaudirle con quello che pensava fosse un escamotage in grado di eludere i controlli.

Massimo Benedetti