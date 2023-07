Droga, la mappa del potere Scena muta degli arrestati

di Andrea Luparia

Basta leggere l’ordinanza di custodia cautelare per capire che, secondo gli inquirenti, a dirigere la banda di narcotrafficanti sono due albanesi: Ergys B. e Klaudio C. Del primo, formalmente incensurato, nelle 50 pagine firmate dal Gip si legge che "sussiste certamente il pericolo di reiterazione di delitti analoghi a quelli per i quali si procede: ciò si desume dal suo inserimento in un importante contesto di smercio di stupefacenti, nel quale disponeva di continue forniture di elevata consistenza di cocaina, hashish e marijuanada lui detenuta e ceduta ad un nutrito gruppo di compratori, a loro volta spacciatori, agevolato dalla preziosa collaborazione di Klaudio C. che per suo conto si occupava anche della raccolta di somme francamente impressionanti di denaro contente. La frequenza e sistematicità dell’attività di spaccio, in posizione preminente rispetto al sodale Klaudio, evidenziano una propensione all’attività criminale assolutamente allarmante". Di Klaudio C. il Gip scrive: "La spregiudicatezza e la disinvoltura con cui si spostava di provincia in provincia trasportando stupefacenti e denaro contante, sono indicative della professionalità e della dedizione con cui svolge l’attività di spaccio".

Ipotesi accusatorie a parte, stanno continuando gli interrogatori per permettere agli arrestati di confutare le tesi della Procura della Repubblica. Ma anche ieri, durante il colloquio svoltosi nel carcere della Spezia, uno degli imputati, difeso dall’avvocato Riccardo Balatri, ha scelto, come assolutamente consentito dalla legge, di non rispondere. Forse prima la difesa vuole vedere bene tutte le “carte“ che sono in mano all’accusa.