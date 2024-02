Dramma in famiglia, comprava cocaina e crack al figlio minorenne: madre condannata

Massa (Massa Carrara), 14 febbraio 2024 – Acquistava cocaina e crack da far consumare al figlio minorenne: condannata la madre. Stessa sorte anche per il convivente e due amici di famiglia che avevano aiutato la donna a reperire le sostanze stupefacenti. Si conclude dopo un anno una drammatica vicenda che scosse profondamente la provincia. La maxi operazione dei carabinieri prima di marzo 2023, per poi sfociare in una sfilza di arresti. Ieri mattina, il gup Dario Berrino del tribunale di Massa, ha deciso sui riti abbreviati chiesti dalla difesa e pronunciare le sentenze: 6 anni e 5 mesi per la donna, 6 anni per il convivente. ’Solo’ 3 anni invece per i due amici di famiglia, poiché il giudice ha derubricato il reato, dopo la richiesta presentata dalle difese. Nell’ultima udienza preliminare di un mese fa, il pm Marianna Di Palo aveva chiesto 7 anni e 6 mesi, per il convivente 6 anni e 5 mesi, invece 5 anni e 4 mesi per l’amico di famiglia, coinvolto nella vicenda, 5 anni allo spacciatore incastrato dalle intercettazioni telefoniche dei carabinieri della scorsa primavera.

Gli imputati sono difesi dai legali Enzo e Lorenzo Frediani, il collega Roberto Pezzica, Barbara Luceri del foro di Livorno e Giulio Parenti del foro di Pisa. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, preannunciano già ricorso in appello. La Procura aveva calcato la mano sulla richiesta di condanne in quanto, secondo l’accusa, sussistevano due aggravanti: la presenza di un minore assuntore della sostanza stupefacente e l’utilizzo di un altro minorenne per l’acquisto della droga.

La triste vicenda emerse a marzo scorso dopo settimane di appostamenti e intercettazioni telefoniche raccolte dai miltiari dell’Arma. L’indagine rivelò alla comunità uno spaccato molto delicato e sommerso. La maxi operazione dei carabinieri svelò una pratica decisamente drammatica: una mamma che acquistava la droga per il 17enne, ogni giorno. Il figlio assumeva dosi di crack che gli venivano fornite dalla donna, mentre il fratellino di 14 anni veniva assoldato per lo spaccio.

In tutto, ci furono 8 misure cautelari. Secondo gli investigatori, la coppia, con precedenti penali, si sarebbe appoggiata agli altri imputati per approvvigionarsi della droga acquistata dagli spacciatori marocchini. Addirittura, per non destare sospetti nel nonno materno (a cui erano stati assegnati i minori), la coppia era arrivata a consegnare la droga al fratellino. La madre si trova attualmente reclusa in carcere a Firenze, il compagno invece è ’ospite’ della casa circondariale di Massa.