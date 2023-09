Carrara, in casa del 66enne oltre un chilo di droga: arrestato

Carrara, 11 settembre 2023 – Lo scorso giovedì 7 settembre i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa hanno fermato un uomo, 66 anni di Carrara, che stava percorrendo una vita cittadina a bordo del suo motorino. Una volta fermato, i militari lo hanno perquisito e hanno rinvenuto all’interno della tasca del suo giubbotto 40 grammi di marijuana. Così hanno deciso di estendere la perquisizione a casa dell’interessato.

I carabinieri non si erano sbagliati: durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti nei vari ambienti dell’abitazione, un chilo e trecento grammi di hashish, altri 20 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione e un grinder (strumento utilizzato per tritare la marijuana o altre sostanze dello stesso tipo). L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, accusa provvisoria in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.

Durante l’udienza svolta ieri al tribunale di Massa, il giudice ha convalidato l’arresto e poi con il rito direttissimo ha condannato l’uomo, con pena patteggiata, a 2 anni di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale della pena) e al pagamento di una multa di 6.600 euro.