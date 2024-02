Droga a domicilio sul monopattino. Arrestato ’corriere’ spacciatore

Si muoveva velocemente, disinvolto, sfrecciando a bordo di un silenzioso e poco vistoso monopattino. Viaggiava e consegnava a domicilio cocaina sul mezzo a due ruote con lo scopo di eludere eventuali sorveglianze o controlli da parte delle forze dell’ordine. Agiva, insomma, come una sorta di “corriere espresso“ della droga.

L’uomo, un 59enne residente in Lunigiana, è stato arrestato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti raggruppate nel progetto di operazioni ad Alto Impatto della Polizia di Stato. Gli uomini della Squadra Mobile hanno condotto un’operazione antidroga, che ha portato all’arresto in carcere dell’uomo, risultato essere pluripregiudicato per diversi reati e con precedenti penali per reati specifici. Non aveva alcuna occupazione e viveva quasi esclusivamente dei proventi dell’attività criminale. La stessa persona è inoltre risultata essere già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma e dell’obbligo di dimora.

L’attività si è originata in seguito a numerose e specifiche segnalazioni che erano state fatte da alcuni residenti della zona e che facevano riferimento a ‘strani movimenti’ in una piccola frazione, a ridosso del centro della cittadina di provincia. Ad operare i controlli, in seguito anche alle lamentele della gente del posto e agli esposti indirizzati al questore, sono stati gli uomini della sezione ‘Narcotici’ della Squadra Mobile della questura apuana. L’indagine investigativa aveva rilevato effettivamente un’attività sospetta proprio nei pressi dei posti indicati. L’attività di accertamento si è così intensificata e durante uno dei controlli gli agenti hanno trovato l’uomo in possesso di sostanza stupefacente: oltre una ventina di grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, materiale di confezionamento e una somma di denaro riconducibile a provento di attività criminale.

Singolare, come accennato, la modalità di spaccio dello stupefacente: l’arrestato viaggiava e consegnava, anche a domicilio, la droga, a bordo di un monopattino: un particolare cge espediente non è passato inosservato e dopo alcuni riscontri il 59enne è stato fermato, poi tratto in arresto e posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per l’uomo arrestato sono state effettuate tutte le attività e gli interrogatori per i profili di garanzia previsti dal codice di procedura penale e, al termine dell’udienza di convalida, è stato condotto al carcere di Massa.