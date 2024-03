Drammatica vicenda in famiglia. Accusato di violenza sessuale. L’ex compagno viene assolto

di Alfredo Marchetti

Una vera e propria odissea durata due anni, ma alla fine l’ex compagno è riuscito ad avere giustizia. L’uomo è stato assolto da accuse molto pesanti: violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni. A trascinarlo a processo la ex compagna di origini straniere. L’uomo, difeso dal legale Giuseppe Del Papa del foro di Massa, finalmente può tirare un sospiro di sollievo, dopo mesi trascorsi tra carte bollate e udienze fiume in tribunale a Massa. La sentenza letta dal presidente del collegiale, il giudice Ermanno De Mattia (a latere i colleghi Dario Berrino e Vincenzo Macera), lo assolve completamente da ogni presunto misfatto.

È il 2022: la donna si era rivolta alla polizia per denunciare l’ex compagno. Su di lui pendono accuse molto gravi: violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Scatta immediatamente il codice rosa per salvaguardare la donna, che sporge denuncia alla polizia. Durante l’incidente probatorio però, qualcosa non va: la giovane decide di ritrattare tutto e la posizione accusatoria a carico dell’ex compagno decade. Passano tre mesi e si torna nuovamente davanti alla giustizia: la donna accusa nuovamente l’ex per le stesse ipotesi di reato. C’è un nuovo incidente probatorio e la Procura chiede il rinvio a giudizio. Una odissea che si conclude però in tribunale: sentiti i testimoni anche la Pm Elena Marcheschi chiede l’assoluzione, che arriva in formula piena. La Parte civile (legale Donatella Sica del foro di Spezia) aveva chiesto il risarcimento dei danni.

"Siamo sempre stati convinti dell’innocenza del nostro assistito - dichiara il legale Del Papa -, tanto da non chiedere i riti alternativi, siamo contenti per l’esito che conferma la completa innocenza dell’uomo".