Dramma nel parco pubblico Si stacca il ramo di un albero Gravissimo operaio colpito in testa

Il ramo si è staccato dall’albero all’improvviso, proprio mentre lì sotto alla sua ombra, nel parco polivalente del Comune a Ponte di Arcola un operaio stava mangiando un panino nella breve pausa-pranzo del lavoro. Ora l’uomo, 61 anni nato a Carrara e trasferito a vivere a Luni, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale San Martino diGenova e i medici si sono riservati la prognosi. Il dramma ieri a mezzogiorno, in una giornata afosa, senza un alito di vento. Orario per la pausa pranzo, un’ora di relax in cui chi lavora stacca la mente, rifocilla il corpo, prima di rimettersi di nuovo all’opera. E questo stava facendo ieri l’operaio, impiegato in una ditta di edilizia, originario di Carrara ma residente a Luni. Era insieme a due colleghi, ad Arcola nel parco pubblico vicino al supermercato Penny Market dove spesso chi lavora nei dintorni compra un panino al volo, o nei molti bar che si rincorrono agli angoli della rotatoria. Una zona ricca di servizi che non occorre spostarsi con l’auto, centro commerciale naturale di Arcola, ci sono negozi di tutti i generi e chi opera per qualsiasi motivo ha tutto a disposizione. Proprio lì accanto una grande area punto di ritrovo, il parco polivalente di Arcola, quello stesso parco che durante il lockdown mancava come ‘l’aria’ agli arcolani , perché sfogo verde in mezzo al centro urbano. E lì si gioca, si corre, ci si siede all’ombra dove, è vero che la zona è adiacente all’Aurelia, al massimo del traffico, eppure in quel polmoncino verde regna la pace. E poi si sta al fresco, sotto i pini ci sono dei tavoli dove poter riposare all’ombra.

Uno scenario di vita comune, un mezzogiorno tranquillo dopo i rintocchi del vicino campanile, un momento pacifico, vissuto chissà quante volte, ma quella di ieri non è stata una volta come tutte. L’imprevedibile accade proprio in una giornata serena, mentre l’operaio stava pranzando con i colleghi, un ramo gli è piombato addosso, da quel pino che sovrastava, in apparenza pacificamente, le loro teste. I colleghi raccontano di aver sentito un rumore sordo, insolito e di essere riusciti a scansarsi, mentre il grosso ramo piombava a terra, proprio sul tavolino dopo aver colpito alla testa il sessantunenne.

La tranquillità del parco è stata bruscamente interrotta dal grido delle sirene dei mezzi di soccorso. La situazione è apparsa subito critica. I colleghi hanno chiesto aiuto ed è intervenuta la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, l’auto medica Delta 2 con medico e infermiere a bordo, i vigili del fuoco. Viste le condizioni dell’uomo I sanitari hanno deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale San Martino di Genova. Il velicolo è stato fatto atterrare proprio nel campo da basket di cui è dotato il parco, sotto gli occhi increduli di tutti.

Al nosocomio genovese l’uomo è stato sottoposto ad un intervento per il gravissimo trauma cranico provocato dal pesante ramo. La prognosi è riservata. Sul posto dove è avvenuto l’incidente sono intervenuti i Carabinieri per mettere l’area sotto sequestro. Presente la sindaca di Arcola Monica Paganini e anche alcuni degli assessori della giunta comunale. Terminate le operazioni di soccorso infatti l’area è stata necessariamente chiusa e lo rimarrà fino agli accertamenti sullo stato dell’albero in questione, ma anche degli altri presenti nell’area verde.