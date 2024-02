"Dov’è il Documento per la difesa della costa?"

E’ ormai febbraio inoltrato ma non ci sono novità sul Documento operativo per la difesa del suolo della Regione Toscana, neppure stralci che mettano nero su bianco i prossimi interventi per combattere l’erosione, soprattutto in vista della prossima stagione balneare. E’ vero, incontri al Genio Civile ne sono stati fatti per parlare della riprofilatura stagionale ma il Dods 2024 non è stato approvato entro il 31 dicembre, come dice la normativa, e su questo punto che accendono i riflettori i consiglieri regionale della Lega, Massimiliano Baldini, Elena Meini e Marco Landi, con una mozione indirizzata al presidente Eugenio Giani e alla giunta. Secondo i rappresentanti della Lega "in difformità alla Legge Regionale 80 del 2015, ad oggi non risulta aggiornato il Documento operative per il recupero e riequilibrio della fascia costiera per l’anno 2024" e questo rischia di mettere in crisi alcuni territori.

I consiglieri ricordano i problemi della costa apuana che "nel periodo 2005-2020 ha perso circa 300mila metri quadrati di spiaggia", per poi elencare i vari progetti in corso, compreso il recente protocollo d’intesa che coinvolge anche l’Autorità Portuale, così come il masterplan di difesa della costa, il masterplan dal Frigido al Lavello del Comune di Massa e il piano di dragaggio del porto di Marina di Carrara, fermi al settore Via in attesa di integrazione dagli enti proponenti. Ricordano anche il progetto europeo Score, che coinvolge Massa e altre 10 città costiere europee come ‘laboratori viventi’. La Lega vuole impegnare l’amministrazione regionale "ad aggiornare il Documento operativo per il recupero ed Il riequilibrio della fascia costiera per il 2024, attuando in tempi utili per la salvaguardia della prossima stagione estiva, tutte le azioni necessarie a tutelare l’ambiente e il comparto del turismo, a relazionare la Commissione Consiliare competente sull’attuazione degli interventi previsti nel Dods primo stralcio 2023, ad attivare un tavolo di concertazione con tutti gli enti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni, al fine di addivenire ad una normativa che consenta l’attuazione In tempi congrui delle azioni previste per la difesa della costa e ad attuare un sistema di monitoraggio della costa per investire in tecnologie utili alla previsione degli sviluppi costieri con orizzonte temporale al 2100 intraprendendo da subito le azioni necessarie a rendere questi territori resilienti ai cambiamenti climatici".