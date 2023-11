Dossier marmettola: "I colpevoli vanno trovati"

Il rapporto di Ispra sulla marmettola, consegnato al Ministero dell’ambiente e da qui inviato agli enti locali, preoccupa gli ambientalisti e la politica di riferimento. "Sarebbe danno ambientale, sebbene si possa tranquillamente parlare di reato ambientale ma l’impossibilità di tracciare l’esatto responsabile a causa del carsismo della montagna, diventa il salvacondotto di tutti i responsabili diretti o indiretti – attacca il Movimento 5 Stelle –. Si perché se la colpa è di chi svolge la propria attività in spregio alla legge. Noi dissentiamo però dal fatto che ‘un colpevole’ individuabile non ci sia perché di fatto è l’attività estrattiva nel suo complesso. Fermiamola e l’onere della prova addebitiamola ai singoli concessionari. In fin dei conti sarebbe semplice se lo si volesse fare: con un controllo strumentale si potrebbe individuare l’esatto quantitativo di marmo estratto per ogni singola cava, poi con formule matematiche si potrebbe tranquillamente calcolare l’ammontare della marmettola prodotta e controllare i quantitativi registrati, regolarmente smaltiti e quindi rinvenibili in bolle e fatture. La differenza è quella nei fiumi. I controlli dovrebbero essere ferrei, regolari e costanti sui piazzali e non dagli uffici sui fogli prodotti dai concessionari. Pare evidente che non basti. Possiamo quindi dire che molti sono gli aspetti e i soggetti da mettere sotto processo in questo caso, da chi produce la marmettola, a chi non fa controlli, chi li difende e chi non li punisce". Il Movimento mette nel mirino anche i Pabe di Massa dove nel bacino di Gioia-Rocchetta è prevista l’apertura di una nuova cava. "Per favore almeno smettetela di definire l’escavazione ‘sostenibile’ perché è stato scientificamente documentato che così non è".

Preoccupata anche Europa Verde Toscana tramite Eros Tetti, che è portavoce anche di Salviamo le Apuane: "Il rapporto conferma e mette nuovamente in luce la piaga delle attività estrattive, che producono benessere economico per pochissimi, danneggiando tutto il territorio. Il rapporto mette al muro sia le istituzioni che le aziende, però il nostro più grande dissenso va nei confronti delle istituzioni che dovrebbero tutelare il bene comune e non lo stanno facendo". Europa Verde chiede da tempo che la Regione Toscana "apra un tavolo di confronto tra forze politiche e stakeholder del territorio per affrontare il problema dell’inquinamento da marmettola e la possibilità di una seria riconversione economica che possa creare molti più posti di lavoro degli attuali.