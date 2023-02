Dori Ghezzi rivela: "Fabrizio è di tutti ma qui si sentiva come a casa"

Presente alla serata omaggio a Fabrizio De Andrè anche Dori Ghezzi: "Carrara è la patria del modo di pensare di Fabrizio, qui si sentiva sempre a casa. Essere qui stasera è meraviglioso". Una città particolare dunque per il cantautore genovese e per la stessa Dori, compagna di amori sinceri, canzoni e sguardi che proprio non voleva e non poteva mancare a questo evento simbolico. "Perché Fabrizio è di tutti – ha spiegato Dori Ghezzi – ognuno l’ha conosciuto a modo suo. Persone così singolari non sono mai del tutto tue ma appartengono al mondo". Dori ne ha voluto ricordare soprattutto la curiosità, quell’interessamento verso gli altri che lo spingeva poi a tramutare le emozioni in canzoni. "Fabrizio – ha continuato Dori – ha deciso di fare i concerti soprattutto perchè voleva conoscere le storie della gente. In questo senso aveva molta fiducia nell’intelligenza del pubblico e nella sincerità del messaggio che presentava, talvolta anche andando contro i discografici riguardo diverse scelte estetiche e stilistiche". Le canzoni di Fabrizio parlano della gente, della poesia vera e sincera della quotidianità, un universo di personaggi che offrono alla vita le loro emozioni positive e concedono il fianco al dolore. "Tra tutta la sua produzione musicale Hotel Supramonte mi convince sempre di più – ha aggiunto –. Qualcosa di negativo è necessario per scrivere tali opere". Fermiamoci ora dunque in quella piazza di passaggio.

F.M.