Doppio spettacolo per bambini a Villa Cuturi, Marina di Massa: burattini, giochi e musica A Villa Cuturi, stasera, arriva "La storia di Prezzemolina di Laura Poli", uno spettacolo di burattini per bambini da 4 a 10 anni che affronta temi tipici della letteratura infantile. Domani sera, appuntamento con "Animazioni stellate", intrattenimento, musica, giochi e tanto altro. Un'occasione imperdibile per i più piccoli.