’Doppio passo’ Il calcio dei sognatori delusi

di Francesco Marinello

L’uomo dietro il calciatore, il capitano della Carrarese Calcio che dopo tanto sudore e passione spesi per la maglia e i colori della città viene lasciato a piedi proprio da quella società sportiva che il protagonista aveva amato e portato finalmente a coronare il sogno della serie B. Troppo costoso e avanti con l’età Claudio Russo, l’icona di una comunità costretta a vivere un dramma dopo essere stato considerato ’disutile’ dalla propria famiglia calcistica.

Tutto questo si può vedere nell’opera prima di Lorenzo Borghini "Doppio passo", tornata al Garibaldi venerdì 10 per un evento straordinario con la presenza in sala proprio dello stesso regista. "Abbiamo scelto Carrara come location principale del film - spiega Borghini - perché presenta sia un paesaggio da cartolina sia un’anima operaia". La città è dunque il riflesso del film, di una storia tanto vera quanto sincera che mette in scena la prospettiva di un futuro incerto per molti calciatori militanti nelle serie minori.

Suggestive e mozzafiato le riprese delle nostre cave, scenografia naturale degna dei grandi colossal, dello stadio e del mare aperto sul litorale ligure che dialogano con le vicende personali del protagonista intrise in un’anima piena di difficoltà e certezze sbiadite. "Ho cercato di descrivere un dramma sociale e famigliare - prosegue il regista -, un iperrealismo in cui tutti ci possiamo immedesimare". Perché il mondo dei calciatori delle serie minori è ben lontano dagli stipendi milionari e dagli eventi griffati delle leghe più blasonate, essendo costretti a fare i conti con una pensione anagraficamente anticipata dopo una carriera spesa in campi di periferia per 2 o 3 mila euro al mese quando va bene al giocatore.

"Carrara e la Carrarese ci hanno aperto le porte della città e dello stadio - conclude Borghini -, promuovendo in maniera entusiasta un progetto tanto voluto quanto sincero. Ringrazio Sagevan, sponsor della squadra gialloazzurra, che ci ha fatto conoscere le sue sedi e le sue cave e la precedente e attuale amministrazione che ci sono stati vicino e ci hanno supportato per tutte le riprese e per la promozione del film".

Omaggiando la nostra città, Lorenzo Borghini ha creato dunque un affresco di vita vera, del sogno spezzato di uomini che inseguono il pallone ancora con la freschezza dei bambini, circondati però da falsi amici e aziende sportive che mirano solo ai propri interessi e bilanci, disinteressandosi di quelle figure umane che tutte le domeniche attirano la comunità negli stadi.