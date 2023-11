Doppio incontro per il libro di De Paolis e Pezzino sulle stragi naziste

Martedì si terranno due presentazioni del libro di Marco De Paolis e di Paolo Pezzino ’Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti’. Alle 17 il libro sarà presentato alla Spezia, nell’auditorium della Biblioteca Beghi. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea nell’ambito del ciclo di incontri “I martedì con la storia”, che fanno parte del programma per l’Ottantesimo della Lotta di Liberazione, curato dal Comune della Spezia, dal Comitato Unitario della Resistenza, dall’Istituto e dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Alle 21 la presentazione si terrà a Villafranca Lunigiana, nel Salone del Museo Etnografico.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Alberico Benedicenti e dall’associazione culturale Mediterraneo. In entrambe le occasioni saranno presenti i due autori, che dialogheranno con Patrizia Gallotti, direttore dell’Istituto, alla Spezia, e con Giorgio Pagano, presidente dell’associazione culturale Mediterraneo, a Villafranca. Marco De Paolis ha diretto la Procura militare di Spezia dal 2002 al 2008 e quella di Roma dal 2010 al 2018, istruendo oltre 500 procedimenti per crimini di guerra durante il secondo conflitto bellico mondiale. È stato pubblico ministero, tra gli altri, nei processi per le stragi nazifasciste di Sant’Anna di Stazzema, Civitella Val di Chiana, Monte Sole Marzabotto, Cefalonia. Attualmente dirige la Procura generale militare di Corte di Appello. Paolo Pezzino è stato professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Pisa e dal giugno 2018 è presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Ha collaborato come consulente tecnico d’ufficio con la Procura militare a Spezia nelle indagini sulle stragi di civili in Italia nella seconda guerra mondiale. Ha diretto il progetto per un Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, 1943-1945 (2013-2016), per Anpi e dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.