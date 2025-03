Doppio fronte per il ‘caso Sogegross’. Provincia e Regione davanti al Tar

E’ una doppia sfida sulla variante approvata dal Comune per concedere spazi di commercio all’ingrosso all’azienda Sogegross, nel compendio ex Dalmine in zona industriale. Provincia e Regione Toscana, pure su spinta della Confartigianato apuana, hanno deciso di chiedere la convocazione della conferenza paritetica di pianificazione, bloccando di fatto l’entrata in vigore della variante. Ma c’è pure il ricorso al Tar, avanzato dalla Provincia a inizio anno, in cui si è costituita in questi giorni anche la Regione, spostando quindi la partita della variante sul doppio tavolo del Tar e della conferenza paritetica.

La prima a muoversi era stata la Provincia, ormai quasi due mesi fa, riportando come motivo della battaglia legale gli elementi che erano stati alla base del ricorso alla conferenza paritetica dove, come la Regione, aveva presentato osservazioni e contributi in fase di adozione e approvazione della variante Sogegross in gran parte respinti e accolti solo per questioni di minore importanza. Restavano però alcuni aspetti che, secondo gli uffici di Palazzo Ducale, potevano confliggere con la coerenza e conformità agli strumenti di pianificazione e, nel caso della Provincia, per il Piano Territoriale di Coordinamento ed è su questo che Palazzo Ducale aveva fatto leva.

Una variante che sarebbe stata "non coerente e difforme con gli obiettivi strategici relativi alla Z.I.A. e alle aree industriali dismesse da bonificare, non coerente e con probabili profili di incompatibilità con gli obiettivi operativi degli insediamenti prevalentemente produttivi e non conforme ed in contrasto alle disposizioni prescrittive per gli insediamenti prevalentemente produttivi", mantenendo anche perplessità sull’effettiva ‘coerenza interna’ con Ru e Piano strutturale. Inoltre, e questo spetta alla Regione che si è costituita in giudizio, ci sono gli elementi di eventuale contrasto con altri documenti di pianificazione superiore e nel caso specifico il Pit regionale.