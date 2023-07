Doppio appuntamento a Pian della Fioba con la ’lucciolata’

Torna con il bel tempo la ‘lucciolata’ al Pian della Fioba, un doppio appuntamento in programma venerdì 7 e sabato 8 luglio. Uno degli eventi serali più attesi e suggestivi dell’estate apuana promosso in collaborazione tra l’Orto Botanico e il Rifugio ’Città di Massa’ per vivere insieme la magia delle notti d’estate nel cuore delle Alpi Apuane,sulle nostre montagne magiche e con un panorama mozzafiato.

Il programma, in sintesi, consiste nella cena in terrazza a tavolata unica al rifugio a cui seguirà una suggestiva escursione notturna sui sentieri del Pian della Fioba muniti di lampada frontale circondati dal lampeggio delle lucciole. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili al 338 9952268, telefono o WhatsApp, oppure via mail a [email protected] (per la cena e l’escursione è prevista una quota di partecipazione di 35 euro per adulti e 20 per minori sotto gli 11 anni).

Ritrovo al Pian della Fioba alle 19.45, cena al rifugio alle ore 20 a menù fisso: antipasto - tagliere misto, crostini e panzanelle, primo piatto di tordelli al ragù o ravioli burro e salvia, crostata, 1 bottiglia di vino rosso ogni 4 persone o 1 birra o altra bibita a persona, acqua e caffè inclusi. Inizio dell’escursione notturna alle 22. Rientro alle 23.30. Per chi venisse da fuori zona è possibile pernottare al Rifugio "Città di Massa" prendendo contatto direttamente coi gestori al 339 5390067 o 338 6493028. L’itinerario proposto seguirà l’Anello della Dolina e l’itinerario ad anello ’basso’ dell’Orto Botanico.