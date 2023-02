Doppia raccolta alimentare per beneficenza

Il conto alla rovescia per la nuova, questa volta doppia, raccolta alimentare è già partito e a... tenere il tempo sono come di consueto due volontari massesi instancabili, che si occupano di gestire la ’macchina organizzativa’.

Si tratta di Daniele Ricci – in arte SuperD – e Nicola Ricci, in prima linea per un’altra iniziativa di beneficenza. "L’appuntamento con la solidarietà è fissato per sabato 11, nei due punti vendita Conad situati a Massa – spiega Nicola Ricci – Il primo punto di raccolta sarà il Conad in via Simon Musico, mentre il secondo sarà il Conad situato in via Carducci (in zona Stazione)". L’orario sarà dalle 9 alle 19, quando le persone che andranno a fare la spesa incontreranno i volontari e potranno dunque partecipare in modo attivo alla doppia raccolta alimentare.

"Io e Daniele Ricci da circa cinque anni siamo impegnati nell’organizzazione di queste raccolte alimentari – prosegue Nicola Ricci – Ci dedichiamo regolarmente anche ad altri progetti sia per i bisognosi che per i disabili, ma questa volta l’obiettivo sarà più elevato. In ballo ci sono infatti due supermercati, questo vuol dire il doppio dei volontari e il doppio del ricavato: tutto ciò che sarà raccolto verrà infine donato alla Onlus Mensa dei poveri Cervara Massa e in parte all’associazione “Un cuore un mondo pediatria Opa Montignoso Massa” (si regaleranno generi e alimenti prima infanzia)". L’appello è rivolto, oltre che a donare, anche a prendere parte per chi volesse all’iniziativa come volontari (per maggiori informazioni il numero da contattare è 328.3073683.

"Questa volta nei due punti vendita Conad saremo affiancati da volontari di varie Onlus, associazioni di volontariato, boy-scout, volontari Caritas, studenti e insegnanti di varie scuole medie e

superiori di Massa, e questo mi riscalda il Cuore – aggiunge Daniele Ricci, SuperD – Così facendo si va a fare rete tra liberi cittadini, si crea inclusione tra varie realtà differenti e tutto verso un solo scopo: aiutare le persone più bisognose. Ringraziamo i due gentilissimi punti Conad, don Cipollini e tutti i volontari che hanno già dato la loro disponibilità e, in particolare, un grazie va comunque a tutti i cittadini che generosamente donano cibo".

I.C.C.