"Dopo il campo scuola altri impianti sportivi"

Nel giorno che celebra la Liberazione dal nazifascismo molti dei candidati alla poltrona di sindaco saranno sul territorio per prendere parte a cerimonie, omaggi ai monumenti ai caduti e appuntamenti istituzionali. "Non possiamo dimenticare quello che c’è stato prima di quel 25 aprile – ha detto Enzo Ricci – Il processo di liberazione dal nazifascismo è stato faticoso, doloroso ma ci ha permesso, oggi, di essere tutti qua, e di vivere in un Paese libero e democratico. Quello che dobbiamo fare è il trasferimento della memoria. Una volta avevamo la memoria orale, oggi abbiamo altri e molti mezzi di informazione. Tuttavia, quando parlavi con il nonno o lo zio che avevano vissuto quel dramma della guerra non lo scordavi più. Quindi, diamo ascolto, ricordiamo quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri padri, le nostre nonne e mamme per la ricostruzione". Stamani si svolgerà la manifestazione dell’Anpi in piazza ad Avenza-Carrara, alle 10.30. Prima, celebrazioni anche nella nostra città. "Non possiamo e non vogliamo dimenticare l’oltraggio di cinque anni fa al busto del comandante partigiano “Vico”, ma soprattutto vogliamo ricordare a tutti che la Storia non si cancella né può essere riscritta come vorrebbe la Destra al Governo e in particolare l’attuale Presidente del Senato", ha aggiunto.

Stamani alle 9 di fronte al monumento al Partigiano di piazza Matteotti sarà deposto, insieme a Cristina Gatti Gianardi, nipote del comandante “Vico”, un mazzo di fiori in memoria e a ricordo di chi ha sacrificato la vita per la libertà. Ricordare il 25 aprile". In mattinata, prima di spostarsi ad Avenza, il candidato Ricci sarà presente alla deposizione di una targa a “Teresa Mattei” in piazza Berlinguer a Massa. Nel pomeriggio, sarà alle 16.30 alla manifestazione della Coperta della Pace che sarà stesa sulla scalinata del duomo e alle 17 al Gran premio di Liberazione Città di Massa a Turano.

Tanti gli appuntamenti anche di Daniela Bennati, candidata sindaca del Polo progressista e di sinistra. Alle 10.15 al Parco del Partigiano di Avenza: commemorazione provinciale del 25 Aprile, alle 15.30, in località Turano per il Gran Premio Liberazione città di Massa. A seguire, alle 17.30 alla lapide delle Fosse del Frigido a Massa: commemorazione della Liberazione dal nazifascismo e deposizione di un mazzo di fiori alla targa di Pietro Del Giudice, alla presenza della figlia Maria Del Giudice. "Auspico che i cittadini partecipino a queste iniziative di commemorazione perché, come ha detto qualche tempo fa il Capo dello Stato, la Liberazione è una festa di libertà di tutti gli italiani", ha commentato la Bennati.

Anche la lista di coalizione “Massa insorge - Marco Lenzoni sindaco” ha previsto due momenti di confronto e di rilfessione. Alle 10 una commemorazione davanti al monumento del giovanissimo combattente Aldo Salvetti in via Castagnola di Sopra, nel corso della quale si offrirà un parallelo tra le scelte, i ricatti, i sacrifici di allora e la condizione storica attuale, mentre alle 18 si svolgerà un’assemblea pubblica - al Parco dei Quercioli - dove verranno affrontati diversi temi tra i quali le origini e le conseguenze dell’attuale conflitto internazionale, lo stato di salute della sanità pubblica, la situazione lavorativa, abitativa e socio-culturale del territorio. Gli interventi dei candidati si alterneranno con quelli dei cittadini per inquadare gli aspetti generali e quelli locali della crisi in cui si dibattono la nostra provincia e il Paese.