Donzelli carica Guidi "Con Marco sindaco Massa sarà la capitale Filo diretto con Giorgia"

di Alfredo Marchetti

"Con Marco sindaco Massa sarà la capitale. Quando ricapita di avere un contatto diretto con la presidente del Consiglio?". Lo dice al termine del suo intervento l’onorevole Giovanni Donzelli, davanti alla piazza del teatro Guglielmi. Una sala interna doveva accogliere il comizio, ma vista la folla, Fratelli d’Italia ha quindi deciso di restare fuori, all’aperto. A inaugurare il dibattito è stato l’onorevole Alessandro Amorese: "Siamo in fase di redazione delle liste: il posto c’è, chi vuole si faccia avanti. La città è cambiata, si vede a occhio nudo, questo risultato ha un nome e cognome: Marco Guidi. Lui è massese, nella giunta Persiani il 90 per centro non era di qui. Con Marco sarà tutto diverso. Non è un pensiero provinciale, crediamo che anche qui ci siano grandi professionalità". La parola è poi passata alla senatrice Susanna Campione: "Un sindaco è il primo politico di prossimità, quello che ha il legame più forte il territorio. Marco ha doti personali, non solo politiche. È stato un ottimo assessore, un bravissimo collega, e soprattutto politicamente è stato sempre stato dalla stessa parte, anche quando essere di destra era molto difficile. E sopratutto è innamorato del suo territorio".

"Sono emozionato –ha esordito il candidato a sindaco –. Ringrazio l’onorevole Donzelli per il lavoro che sta facendo a Roma e anche all’estero. Ringrazio Giovanni invece da amico, per il sostegno che sento mi sta dando assieme a Giorgia. Insieme abbiamo fatto un percorso che sembrava un sogno: con determinazione in 10 anni siamo arrivati ad amministrare l’Italia. Un motivo di orgoglio: siamo chiamati a fare quello che tanti non hanno fatto. Durante questi primi giorni mi chiedono che tipo di campagna elettorale farò: come ho fatto in questi 5 anni, tra la gente. È risaputo che sono un rompi scatole nei cantieri: la città è cambiata, ho inaugurato un’agenda, spero di finire la campagna con quattro perché prendo appunti e ascolto tutti. Insieme possiamo cambiare questa città . Al centro metteremo le nuove generazioni. Le scuole purtroppo hanno carenze strutturali, le vogliamo sicure. Altro elemento importante è lo sport. Gli impianti sono ridotti male, quelli periferici devono diventare aggregativi. Poi dobbiamo investire anche sulla montagna. C’è ancora tanto da fare: ma ci impegneremo per i nostri giovani, devono restare qui a lavorare e vivere".

"Nell’arco della mia vita, dall’iscrizione al movimento giovanile all’Università, passandfo per le interrogazioni scomode mi è sempre stato chiesto: ’Ma chi te lo fa fare?’ Perché è giusto farlo. Non pensiamo per noi, ma alla comunità. Nei giorni scorsi, dopo la sfiducia, ho chiamato Marco e gli ho chiesto: ’Ma chi te lo fa fare?’Perché è la cosa giusta da fare. Con Guidi Massa potrà essere al centro della Toscana e avere un filo diretto con il Governo. Abbiamo le scarpe sporche di fango, ma le mani pulite. Ricordiamocelo".