Donne e matematica dibattito alla Salucci

In occasione del secondo appuntamento con il “Marzo delle donne”, oggi alle 15,30 nella biblioteca Salucci di Aulla si parlerà di donne e matematica con Piera Belloni, storica insegnante della materia al liceo scientifico di Villafranca. La professoressa illustrerà le difficoltà e gli ostacoli che hanno incontrato le donne, dai tempi di Pitagora ai giorni nostri, nel realizzare il loro desiderio di studiare la matematica e le scienze in generale. A dialogare con Piera Belloni sarà Claudia Bacci, insegnante di storia e filosofia anche lei per anni colonna portante del liceo scientifico villafranchese.