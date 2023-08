Donna lasciata sotto la pioggia

Piove forte e le negano un riparo alla spiaggia comunale. E’ accaduto in piena allerta meteo, in una spiaggia libera attrezzata sul litorale massese. La donna, una turista di 78 anni ,stava passeggiando sul lungomare quando ha iniziato a piovere, da un momento all’altro una forte tempesta ha interessato la costa. La signora ha cercato subito riparo ma per lei solo tanta amarezza. "Erano le 8 di mattina - racconta Mattea Tortorella - stavo facendo una camminata sul lungomare quando ha iniziato a piovere. Mi trovavo all’altezza di una spiaggia libera attrezzata, così ho varcato l’entrata e ho chiesto gentilmente al personale se potevo ripararmi. Loro mi hanno guardato e si sono messi a ridere, io non capivo e credevo stessero scherzando, poi mi hanno risposto di no. Non pensavo facessero sul serio, così ho chiesto di andare in bagno ma anche quello era fuori servizio. Quando mi sono resa conto che stava succedendo realmente ho lasciato stare e sono tornata sotto la tempesta per arrivare poi a casa completamente zuppa. Nei giorni seguenti ho richiesto più volte un incontro con il sindaco Francesco Persiani ma non ho mai ricevuto risposta". La donna riferisce che, all’età di 5 anni ,è stata vittima di un incidente dove si è bruciata parte del viso e delle mani rimanendo poi con i segni per tutta la vita. Imputa a questo il rifiuto di un riparo. "Mi hanno trattato come un’appestata, hanno visto le cicatrici e da li è partita la loro risata e il successivo rifiuto".