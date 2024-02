Cade dal terzo piano nella notte, giovane donna in fin di vita

Carrara, 6 febbraio 2024 – E’ ancora viva ma sta lottando contro la vita. Il dramma l’altra notte nella palazzina di una frazione di Carrara quando una giovane donna è caduta dal terzo piano. Sembra che fosse uscita di sera e rincasata a tarda ora in preda a uno stato di agitazione. Secondo quando sarebbe stato accertato, una volta rientrata nel suo appartamento avrebbe chiamato l’ex marito con il quale si sarebbe sfogata per una situazione personale di sofferenza.

L’uomo, capita la gravità della situazione in cui si trovava l’ex moglie e resosi conto del suo stato di alterazione, si sarebbe precipitato nell’abitazione dove la ex consorte pare si sia agitata ulteriormente e abbia dato il via a un’animata discussione. Mentre i due parlavano e l’uomo cercava di calmarla, i figli della donna erano nelle loro camere sono stati svegliati dai rumori. Erano ormai le 4 del mattino quando la donna, per ragioni che gli inquirenti stanno accertando ma che non sarebbero state provocate da altri, sarebbe caduta dal balcone, al terzo piano della palazzina. Un impatto terribile con l’asfalto che avrebbe causato danni cerebrali e traumi in tutto il corpo. Immediato il tentativo dell’ex marito, in evidente stato di choc, di prestarle i primi soccorsi mentre allertava il 118. Sembrava che per la donna non ci fosse più niente da fare e, insieme all’ambulanza e all’equipe di emergenza, sono arrivati i carabinieri che, dopo aver effettuato i rilievi necessari, hanno raccolto la testimonianza della figlia più grande della donna, svegliata in piana notte dall’animata discussione in corso nell’appartamento.

Dai racconti di chi la conosceva è emerso che la donna da tempo era soggetta a una forte depressione. I carabinieri escludono che il volo dal terzo piano sia stato provocato da terzi, e stanno cercando di capire se le cause del volo siano accidentali o meno. I sanitari hanno immediatamente constatato le condizioni di assoluta gravità della donna che stata subito portata nel reparto di rianimazione dell’ospedale pisano di Cisanello dove è intubata e ricoverata con prognosi riservata. I carabinieri che stanno seguendo il caso stanno passando al setaccio tutte le conoscenze delle donna e interrogando tutte le persone che conoscevano o frequentavano la giovane madre e quanti le erano vicini fra amici e familiari per capire le cause a cui ricondurre l’incidente.