Donazioni, premiati gli studenti Grande successo per il progetto ’Il sangue e la vita’ dell’Avis

di Monica Leoncini

Due mani, una chiara e una più scura, e poi la frase: ‘Dona e salva una vita’. Questo sarà il nuovo manifesto della campagna Avis, per il 2024. Ieri mattina la sala consiliare del Comune di Aulla era piena di studenti: il gruppo Avis comunale ha premiato i ragazzi che hanno partecipato al progetto ‘Il sangue e la vita’. I ragazzi delle seconde medie dell’istituto Dante Alighieri hanno realizzato dei disegni con slogan a tema donazione: come avviene da più di 10 anni ormai, l’elaborato ritenuto il più idoneo a rappresentare la donazione, sia come immagine sia come messaggio, diventerà il manifesto della sezione di Aulla e verrà affisso il prossimo anno nelle varie frazioni del comune aullese. Quest’anno ha vinto Azim Kadime di 2A, secondo posto per Matilda Torrini di 2B e terzo posto per Ester Caracausi sempre di 2B.

Sono stati assegnati due premi speciali, per opere che verranno portate al Noa, al reparto infantile. Gregorio Landini di 2D ha realizzato un piccolo donatore, utilizzando tappi e Awa Come di 2B un bellissimo e colorato disegno. Alla manifestazione hanno partecipato la dirigente della scuola Silvia Bennati, la presidentessa della sezione Avis di Aulla Dorina Pietrini, il sadico Roberto Valettini, la delegata alla scuola Silvia Amorfini, alla cultura Grazia Tortoriello, le insegnanti che hanno seguito gli studenti, Silvia De Benedittis e Giulia D’Errico, e ancora Luciano Franchi referente regionale dell’Avis e Sabina Pietrini, presidentessa dell’associazione ‘A piccoli passi’. La mattinata è stata un successo, quest’anno il progetto ha avuto una visione più ampia, anche per la presenza di tanti bimbi stranieri. "Poiché la donazione del sangue ha un linguaggio universale – ha spiegato Dorina Pietrini – e ogni persona può donare indipendentemente da religione, lingua e cultura di appartenenza, abbiamo pensato che potesse essere apprezzato il coinvolgimento del pensiero dei nostri alunni.

Tra tutti in particolare Gregorio Landini con il suo messaggio ha messo in risalto l’importanza di donare senza timore. Il suo pensiero è stato accolto e condiviso dagli altri alunni che hanno tradotto questo messaggio nella propria lingua di appartenenza. Ciò ha permesso di valorizzare l’aspetto inclusivo di questi allievi che stanno crescendo in una società multietnica". I messaggi sono stati poi legati a palloncini rossi, lasciati andare verso il cielo.

"La donazione – ha concluso – è un gesto di solidarietà importante, un piccolo gesto che può salvare una vita. La nostra sezione si impegna costantemente nel sociale, nelle manifestazioni che si svolgono sul territorio per promuovere la donazione e coinvolgere la popolazione, specialmente i giovani che sono il futuro".