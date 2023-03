Donazione da 15mila pasti "Il cuore di 60 volontari"

di Irene Carlotta Cicora

Si sono dati appuntamento sabato scorso per fare del bene, mettendo in atto il progetto nobile di aiutare le persone meno fortunate: una “maratona di bene“, come l’hanno ribattezzata gli organizzatori. Cuore della maxi raccolta alimentare, andata in scena in due punti vendita Conad – quello di via Simon Musico e Conad Massa – sono stati ancora una volta Nicola e Daniele Ricci, quest’ultimo in arte “Super D“, che hanno coordinato l’impegno e la buona volontà di tantissime persone.

"Si sono alternati circa 60 volontari durante la giornata – spiegano – Persone di ogni età, alunni di 5 anni e pensionati di 86 insieme ad altri: tutti attivi e volonterosi nel dare una mano". Quelle che si sono create sono state una sinergia e una programmazione studiate a tavolino da circa due mesi, durante i quali Daniele e Nicola Ricci hanno potuto far sì di centrare un obiettivo importante. "Intorno alle 20 di sabato si è conclusa la grande maratone in modo ottimale – ha spiegato Nicola Ricci – Nei due supermercati, dopo 12 ore di impegno continuativo sono stati messi via 300 scatoloni in tutto per un ammontare di 15mila pasti circa. Nei contenitori c’erano generi alimentari per adulti, famiglie e bambini. Sono state tante le scuole ad aver sposato l’iniziativa e di questo le ringrazio, così come ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato alla raccolta donando qualcosa. "Nell’ultimo periodo mi sono messo in contatto con vecchi e nuovi amici di associazioni del territorio e aziende che si occupano di sociale, disabilità, cultura e commercio – ha sottolineato Nicola Ricci – C’è stato grande entusiasmo per la partecipazione a questa nuova e grande sfida, che si è svolta nell’arco di mezza giornata nei due negozi Conad. Ma la cosa più interessante è stata l’inclusione delle scolaresche, in modo tale da offrire la possibilità ai giovani di avere un primo approccio con il mondo del volontariato, far fare l’esperienza del “donare” a nuovi giovanotti, studenti e futuri cittadini. Con Daniele Ricci, in veste di tutor, abbiamo affiancato i volontari nella “maratona di bene“". "Il grazie caloroso va a tutti i massesi che hanno scelto di fare la loro parte nell’occasione di passare per fare la spesa", ha concluso Daniele Ricci. Adesso tutto ciò che è stato raccolto verrà distribuito equamente fra tre realtà. Si tratta della Onlus Mensa Caritas Cervara, Aps “Amici di Fr Gian Piero” e “Un Cuore un Mondo“ Opa pediatria

Montignoso.