’Donatori di musica’ Sulle note di Beethoven il duo Mignani-Odifredi

Benedetta Mignani, violinista, e Tommaso Odifredi, pianista, protagonisti al Noa. Il duo molto apprezzato, ha deliziato e divertito proponendo alcune arie di Beethoven, la sonata numero 5 Primavera, Schumann con Papillons e Sarasate La tarantella. Il primario di Oncologia Andrea Mambrini dell’associazione dei “Donatori di musica” ha espresso grande soddisfazione per aver avuto nella saletta policonfessionale dell’ospedale delle Apuane i due musicisti, lei di origini massesi, carrarino lui.

"Si tratta di due ragazzi – ha detto il primario –che rappresentano la nostra provincia. Si sono riuniti in un duo da solo due settimane, sono allievi di musicisti che già hanno calcato il palcoscenico dei Donatori di musica. Possiamo affermare orgogliosamente di essere giunti alla seconda generazione di artisti-amici che offrono le loro sublimi capacità per regalare attimi di appagante dispersione agli ospiti del nostro reparto".

"Sono due giovani – ha proseguito – molto capaci e dotati che si affacciano per la prima volta nel palco dell’associazione. Loro stessi, in particolare Benedetta, si sono proposti, volendo confermare il legame didattico ma anche etico che li avvicina ai loro insegnanti. Emozioni fortissime, quindi, per i due giovani che si accompagnano alla curiosità pungente ed intrigante di una platea normalmente molto generosa".

Le parole poi hanno lasciato lo spazio alle note. Un concerto emozionante, con i due giovani musicisti che hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. Grande emozioni da parte anche del pubbico presente, estasiato dalla bravura del duo. Non è da escludere che, vista la fantastica performance di Mignani e Odifredi, che la coppia venga nuovamente invitata per deliziare i presenti.