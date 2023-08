Don Pietro Pratolongo al timone del Liceo vescovile

Il nuovo preside del Liceo Classico Vescovile di Pontremoli è don Pietro Pratolongo che subentra a monsignor Antonio Costantino Pietrocola. Lo ha reso noto la Curia assieme alla nomina della professoressa Simona Del Fraro come vicepreside e coordinatrice. L’incarico di preside per il parroco di San Colombano sarà effettivo dal 1° settembre. In questo tempo intermedio, don Pratolongo, avvalendosi anche dell’ausilio della vicepreside, avrà facoltà di raccogliere informazioni, formulare proposte per la raccolta fondi e organizzare riunioni anche tra insegnanti informando preventivamente l’attuale preside per predisporre nuove proposte formative che guardano il futuro e la sostenibilità dell’istituto. Il Liceo Classico Vescovile, intitolato a ’Mons. Marco Mori’, vanta una tradizione che risale al 1814, anno in cui venne riaperta la scuola del Seminario, grazie al comune impegno del primo vescovo di Pontremoli, mons. Girolamo Pavesi, e il granduca di Toscana, Ferdinando III. Un tempo lungo oltre 200 anni in cui numerosi sono stati i giovani che si sono potuti preparare in un percorso di formazione umana e cristiana. "Siamo a una svolta per il nostro liceo – ha detto don Pietro – che va avanti e continua la sua tradizione classica ma che entra nel tessuto dell’uomo contemporaneo, in vista anche di migliorare e aiutare i ragazzi nelle loro scelte future".