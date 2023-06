Don Euro in Corte d’Appello La sentenza alla metà di giugno

Si saprà il 15 di giugno se la condanna ai danni di Luca Morini, per tutti don Euro, sarà confermata o meno. L’altra mattina è durata un paio d’ore per l’udienza nella prima sezione della Corte di Appello di Genova dove l’ex sacerdote Luca Morini ha appellato la sentenza del febbraio scorso. Il Tribunale di primo grado aveva condannato l’ex parroco di Massa, Caniparola e Avenza, a 7 anni e mezzo di reclusione (pena sospesa) dopo cinque anni dall’inizio delle indagini.

L’ex sacerdote, costretto a stato laicale, era stato condannato per estorsione e per sostituzione di persona (si era finto magistrato), ma soltanto per alcuni episodi dell’intricata vicenda che lo ha visto protagonista. Nell’udienza dell’altra mattina la legale di Morini, Gemma Montaruli, ha spiegato le ragioni che porterebbero a un’assoluzione del suo cliente.

La parola è passata poi alla Procura generale. Ora si dovranno attendere due settimane per capire o meno se la Corte d’Appello confermerà o meno quanto pronunciato in primo grado dai giudici del Tribunale di Massa. Morini era stato invece assolto per il reato di cessione di sostanza stupefacente e auto-riciclaggio, oltre che per l’accusa di estorsione nei confronti di una suora. Lo scandalo era partito da un escort nel 2015. La richiesta di Morini in appello è chiara: assoluzione o rimodulazione della pena a sette anni e mezzo.