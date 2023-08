Don Adriano, l’angelo di Bouar La sua missione per scuole e asili

L’azione sacerdotale di don Adriano Filippi, scomparso 20 anni fa nella sua missione a Bouar in Centrafrica, ha lasciato un segno profondo in Lunigiana. Lo dimostrano le continue attestazioni di affetto e di apprezzamento che continuano a diffondersi per ricordare la passione, l’impegno e l’umanità di un sacerdote che sapeva testimoniare la fede con uno slancio tutto personale facendosi amare per la sua disponibilità e per la sua coerenza. Giovedì scorso nell’anniversario della morte il missionario è stato ricordato nella Cattedrale di Pontremoli con una messa celebrata dal vescovo Fra Mario Vaccari.

Al termine nell’episcopio è stata inaugurata una mostra fotografica sull’attività svolta dall’amato sacerdote. Tanta gente si è recata a visitare la rassegna fotografica che accompagna le diverse fasi della vita di don Adriano morto a 59 anni. Nel corso della sua attività missionaria don Adriano Filippi si era impegnato in particolare nella costruzione di asili e scuole nel villaggio di Wantiguera dove hanno operato anche tre suore del Lieto Messaggio di Pontremoli Teresina Colognese, Maria Silvia Pezzon, Nazzarena Tallarico e il padre cappuccino Bruno Biagi di Filattiera. Don Adriano era in Centrafrica da otto anni, aveva salutato la diocesi il 24 ottobre 1995 al termine di una cerimonia solenne nel Duomo di Pontremoli, ma tornava ogni estate un paio di mesi a Pontremoli a trovare i fratelli Alberto, presidente lunigianese dell’Aido, Graziano e don Lucio, anch’egli sacerdote. Era un prete pieno di vitalità e iniziativa, sapeva infondere entusiasmo tra i fedeli. La sua scelta di farsi missionario in Centrafrica, non sorprese i suoi tanti amici che conoscevano il suo slancio e la disponibilità a farsi carico di un’esperienza pastorale straordinaria per offrire un contributo di fede e di solidarietà alla creazione di una nuova parrocchia in un paese con alti tassi di natalità e mortalità, bisognoso di vie di comunicazione, ma soprattutto di vincere la sottonutrizione e l’analfabetismo.

I missionari lunigianesi, don Adriano Filippi in testa, si sono dedicati alla pastorale, alle attività educative ma anche al lavoro per costruire nuove opere. Molte di queste sono state è state realizzate anche grazie alla solidarietà dei fedeli lunigianesi che hanno risposto alle sollecitazioni provenienti dalla missione africana dall’instancabile don Adriano, la cui memoria rimarrà nel cuore della gente.

Natalino Benacci