Domenico Giovinetti è campione europeo

di Roberto Oligeri

Fine settimana, quello trascorso, ricco di soddisfazioni per i cinofili di casa nostra. Al Campionato Europeo 2023 di “Agility Dog“ classe intermedia, la nazionale italiana, grazie al suo capitano Domenico Giovinetti, con il cane Cheebon (un border collie) ha vinto diventando Campione d’Europa,davanti alla Germania e alla Repubblica Ceka. E’ un evento ambito, svoltosi vicino a Copenhagen e organizzato dalla Federazione Cinologica Internazionale, fondata nel 1911, in rappresentanza di 88 nazioni. La notizia fa scalpore perché Domenico Giovinetti è istruttore dell’ASD Guardiani della Luna presso l’omonimo allevamento di Soliera. "E’ incredibile, avevamo squadre fortissime contro di noi, ben 45 nazioni - commenta Domenico Bartoli, titolare dell’allevamento assieme alla moglie Elena Grassi, volato per l’occasione in Danimarca - non solo gli stati europei ma anche Usa, Giappone, Israele, Sud Africa, Brasile e tanti altri. Per noi dei Guardiani della Luna ASD, essere stati lì in Danimarca assieme a Domenico, portando i colori dell’Italia, del nostro Comune, della nostra Lunigiana è stato un grande onore e un’emozione unica. Ringrazio il sindaco Giannetti e il Comune di Fivizzano per il costante sostegno allo sport del territorio, specialmente all’Agility Dog, aperto a tutti, a persone di tutte le età e con qualsiasi razza di cani. E’ uno sport per famiglie nei pressi del campo sportivo di Soliera. Ringrazio tutti gli sponsor - conclude Bartoli - i ragazzi dei Rangers di Soliera e gli amici che ci sono stati vicini e che ci hanno sempre supportati. A ottobre ci aspettano i Campionati Mondiali a Liberec ,nella Repubblica Ceka e vorremmo organizzare qualcosa di particolare con il Comune ed il Gruppo Storico".