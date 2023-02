Domenica tutti di corsa sul litorale

CARRARA

Gaia e White Marble Marathon insieme nella lotta alla plastica per il rispetto dell’ambiente. Anche per questa edizione 2023, come già in passato, il gestore idrico sarà tra i partner principali della manifestazione sportiva, con un impegno che si traduce anche nel materiale di gara per i rifornimenti.

La manifestazione sportiva, lo ricordiamo, in programma domenica, è organizzata dalla World Running Academy del patròn Paolo Barghini con il supporto della Fondazione Marmo Onlus, il patrocinio del Comune di Carrara e, novità di quest’anno, il prestigioso patrocinio del ministero dell’ Ambiente che ha voluto appoggiare la natura sostenibile della maratona.

La White Marble Marathon è, dati alla mano, l’unica kermesse sportiva in Europa a non utilizzare nessun tipo di plastica e poter così utilizzare lo slogan ‘plastic free’. Un impegno che quest’anno ha previsto anche il coinvolgimento di Ambiente Mare Italia per la creazione di una campagna di sensibilizzazione ambientale con le scuole locali attraverso incontri mirati sul tema. "Il patrocinio del ministero dell’Ambiente è stata una prestigiosa aggiunta per la White Marble Marathon – spiega il patròn Paolo Barghini – di cui siamo molto orgogliosi. Tengo a ringraziare anche il gestore idrico Gaia per il suo ruolo che, ancora una volta, si è dimostrato fondamentale. Ringazio inoltre Fondazione Marmo e Nausicaa che sono sempre al nostro fianco con la massima convinzione".

In occasione della manifestazione, che partirà dalle 9 dal viale Colombo a Marina di Carrara, Gaia garantirà il rifornimento di acqua potabile per gli atleti con una decina di punti di approvvigionamento lungo il percorso, e metterà a disposizione 20mila bicchieri biodegradabili e compostabili, per potersi dissetare durante la corsa. I partecipanti alla maratona troveranno nei pacchi gara anche delle borracce ecosostenibili e ovviamente plastic free, in aggiunta a un volantino di approfondimento sulla qualità dell’acqua erogata da Gaia. Questo tipo di iniziative sono fondamentali non solo per la diffusione delle buone pratiche ambientali, ma anche per la valorizzazione del territorio. Per questo, ogni anno la sinergia tra Gaia e White Marble Marathon si consolida e si rafforza sulla base di una reciproca volontà di tutela ambientale.

"Anche per l’edizione 2023 Gaia promuove il progetto ‘Un mondo senza plastica’ – spiega il presidente di Gaia, Vincenzo Colle – dato che sport e ambiente sono due tematiche a cui teniamo molto. Per questo sosteniamo con forza questo evento, che non solo riesce a coniugare lo sport di alto livello e la salvaguardia del nostro pianeta, ma rappresenta anche un’importante vetrina turistica per la nostra meravigliosa città". Una manifestazione in cui il connubio tra sport e natura rappresenta la perfetta sintesi di quello che devono rappresentare la salute e il benessere. "L’Unione europea promuove approcci che privilegiano l’utilizzo di prodotti e sistemi riutilizzabili – aggiunge la vice presidente Michela Consigli – che siano sostenibili e non tossici. La plastica monouso è una delle principali fonti di inquinamento, anche per i nostri mari, e mette a repentaglio l’ecosistema marino. In questa meravigliosa cornice del litorale apuano, Gaia e White Marble Marathon coniugano i valori di sport e amore per la natura".