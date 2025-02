Domenica l’omaggio a Ebio. Merizzo ricorda la Resistenza

Dopo due rinvii per maltempo, domenica dalle 10 ci sarà il ricordo del Comandante Ebio, a Merizzo, nel luogo della sua uccisione, dove oggi sorge il Centro di documentazione sull’antifascismo e la Resistenza in Lunigiana. Lo ricorderanno gli amici dell’Anpi Villafranca-Bagnone e tutti coloro che ogni anno salgono in paese, per quella che rimane una delle commemorazioni più sentite del calendario partigiano. Nessuna orazione ufficiale, ma un talking corner dove ciascuno potrà intervenire. L’evento è organizzato dall’Anpi Villafranca Bagnone e dagli Archivi della Resistenza, è previsto un intervento musicale del Coro Malerbe e a seguire un rinfresco. L’evento in occasione dell’80° anniversario della morte di Edoardo Bassignani, il comandante Ebio, una figura eroica della Resistenza lunigianese. Ebio, che nel 1937 era già stato arrestato per il tentativo di arruolarsi con gli internazionalisti in Spagna e mandato al confino politico nelle isole Tremiti, dopo l’8 settembre sarà tra i principali organizzatori della Resistenza locale, diventando comandante della Brigata Garibaldi ‘37B’, che diverrà ‘Leone Borrini’, e poi ispettore di zona per conto del Partito Comunista d’Italia.