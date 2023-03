Domenica di canto in Accademia Tornano i concerti della lirica Cast stellare per Marmo all’opera

Torna la lirica in Accademia grazie alla collaborazione del circolo ’Mercuriali’ e dell’istituto d’arte che continua a proporre indimenticabili appuntamenti con il belcanto. Domenica alle 17,30 altro concerto di “Marmo all’opera!”, festival sempre più prestigioso che il Circolo organizza da anni in collaborazione con il Comune e che vede crescere sempre più la collaborazione con l’Accademia. Protagoniste della serata saranno due tra le voci più affermate nel panorama lirico internazionale note per aver già regalato alla nostra città concerti di grande successo. Sul palco il tenore Leonardo Caimi che dopo aver lavorato nei più grandi teatri del mondo ha riscosso successo nel cinema con la partecipazione al film “Ferrari” sulla vita di Enzo Ferrari al fianco di star holliwoodiane quali Penelope Cruz, Robert De Niro, Adam Driver e Patrick Dempsey in uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Con il tenore calabrese ci sarà Valentina Boi, soprano lirico spinto, che negli ultimi anni si è imposta nei più importanti teatri come interprete quale soprano protagonista di titoli del grande repertorio che va da Adriana Lecouvreur al Don Giovanni, al Falstaff ad Aida.l Al loro fianco due voci emergenti: il mezzosoprano livornese Maria Salvini che ha già affrontato titoli importanti del repertorio mozartiano (Così fan tutte, Nozze di Figaro) e rossiniano (Il Barbiere di Siviglia) ma anche del verismo quali L’Amico Fritz, Cavalleria rusticane e Iris. Laura Esposito, giovanissimo soprano napoletano lirico leggero, dopo aver vinto numerosi concorsi internazionale ha già calcato le scene di teatri importanti quali il Carlo Felice di Genova, il Filarmonico di Verona, Lirico di Cagliari. In questi giorni è impegnata in una lunga tournée quale Pamina nel Il flauto magico di Mozart al Sociale di Como, Grande di Brescia, Valli di Reggio Emilia, Ponchielli di Cremona e allo Sferisterio di Macerata. Al pianoforte il Maestro Cesare Goretta, protagonista di applauditissimi concerti in città e in prestigiose sale in tutta Italia. Posto unico 20 euro. Per prenotazioni ed info [email protected]