Domenica delle Palme, una folla per la benedizione

È stata una domenica delle Palme molto partecipata quella organizzata dalla parrocchia di San Pietro di don Marino Navalesi, che ha visto la presenza di centinaia di persone. La processione è partita dal parcheggio della Grotta per poi attraversare via Gino Menconi e raggiungere piazza Finelli, dove si è celebrata la santa messa e al termine della quale si è svolta la rituale benedizione delle palme. Numerosi gli affezionati della cerimonia che hanno affollato la piazza, tra cui tantissimi bambini con il vestito nuovo e il gruppo di scout della parrocchia, che si sono occupati di rendere confortevole la funzione posizionando le seggiole per i fedeli in tutta la piazza. Complice della grande partecipazione il caldo sole primaverile, che ha graziato le celebrazioni, come ha fatto notare lo stesso don Marino, al contrario del pomeriggio contrassegnato da rovesci. Alla processione ha partecipo anche un pellegrino, che ieri mattina si trovava sul percorso della via Francigena, sempre molto gettonata dagli amanti del pellegrinaggio. Oltre ai vari appuntamenti dedicati alla settimana della ‘Passione di Cristo’ per venerdì alle 21 è in programma la via Crucis di Avenza vecchia, anche questo un appuntamento sentito e partecipato.

A.P.