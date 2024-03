Domenica con delitto in centro città

Domenica il centro città si trasforma nel set di un film giallo con ‘Ricordo di un’estate’, l’iniziativa dell’associazione ‘Gioca mistero’ realizzata in collaborazione con la Dickens Fellowship di Marzia Dati. Una passeggiata alla ricerca di indizi utili a rintracciare il colpevole, in questo caso un assassino. Si parte alle 15,30 da piazza Alberica per raggiungere piazza Matteotti. In questo tragitto i partecipanti dovranno scoprire chi è l’assassino protagonista del ‘Ricordo di un’estate’, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi che dopo due anni si ritrova a fare i conti con un passato ingombrante e la morte di un loro amico, che rischia di condizionare le loro vite future. Sono gli anni ‘90, un decennio di transizione fra i meravigliosi anni ‘80 e il 2000, denso di speranze, sogni e anche paure. ‘Gioca mistero è nata nel 2010 a Lido di Camaiore dalla fantasia di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle. Sorretta dal lavoro ininterrotto dei soci, grazie alla formula della ‘cenacondelitto’, nascono più di 60 storie originali, tutte nate dalla penna dei fondatori, che divertono e fanno giocare un pubblico di ogni età. L’associazione è attiva a Massa Carrara, dove lavora in alcuni istituti superiori promuovendo il teatro e la cultura, e gestisce dal 2019 i servizi del Teatro dei Servi a Massa.