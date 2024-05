Domani “Una giornata per l’acqua“. Mostra del Gruppo Fotoamatori Domani a Barbarasco e Tassonarla si terrà l'evento "Una giornata per l'acqua", organizzato dal Comitato Insieme per Tassonarla con la partecipazione del Gruppo Fotoamatori Tresana e il patrocinio del Comune. La giornata prevede interventi di esperti, mostre fotografiche e attività legate all'importanza dell'acqua nella Lunigiana.