Domani si presenta il libro di Mezzacappa

Domani alle 17.30 al centro “Dal libro alla solidarietà“ in piazza Medicea a Fivizzano sarà presentato il romanzo di Katherine Mezzacappa “La Vergine di Firenze“ (Piemme Editore). L’opera metta a nudo una storia realmente accaduta: la torbida vicenda in cui viene coinvolta Giulia Albizzi, una giovane orfana fiorentina. Per convolare a nozze con Eleonora De’ Medici, Vincenzo Gonzaga deve dare concreta dimostrazione di essere fertile. E la vittima sacrificale designata è appunto Giulia. Il libro, solleva la dolorosa riflessione che, nonostante siano trascorsi vari secoli da questi fatti, la violenza fisica e psicologica sulla donna prosegue con il manifestarsi di forme sempre più inquietanti. L’autrice, dialoga con l’avvocato Chiara Guastalli (Centro Donna Lunigiana-Società della Salute Lunigiana).